Teknoloji devi yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Teknoloji devi Amazon'un yapay zeka asistanı "Alexa" biriminde işten çıkarmaya gittiği öğrenildi. Amazon, Alexa birimindeki bazı çalışanlarının işine son verdi.

Teknoloji devi yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Teknoloji devi Amazon, bir birimde daha işten çıkarmaya gitti. Geçtiğimiz haftalarda 180 çalışanının işine son veren teknoloji devi yeni bir işten çıkarma haberiyle gündeme geldi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Alexa ile kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğu belirtilerek müşterilerin evlerindeki yarım milyardan fazla cihazla Alexa ile her saat on milyonlarca kez etkileşime girdiği aktarıldı.

Üretken yapay zekaya yapılan yatırımlara işaret edilen açıklamada, şirketin çabalarının bir kısmının iş öncelikleri ve müşterilerin önem verdiği konular doğrultusunda değiştirildiği kaydedildi.

"İŞİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, bu değişikliklerin bazı girişimlerin durdurulması ve bazı çalışanların rollerine son verilmesiyle sonuçlandığı dile getirilerek işten çıkarılan çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu kararın verilmesi zor olsa da Alexa'nın geleceğinin iyimser olunduğu vurgulanan açıklamada, "Alexa, ilerledikçe işimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için yatırım ve yenilik yapmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise Amazon'un Alexa biriminde işten çıkarılan kişi sayısının "birkaç yüz" olduğu aktarıldı.

Hafta başında da Amazon'un oyun biriminde 180'den fazla kişinin işine son verildiği ve bazı bölümlerin kapatıldığı belirtilmişti.

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