Teknoloji hisselerinden kaçının uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji hisselerinden kaçının uyarısı
Bill Gross, yatırımcılara teknoloji hisselerinden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bill Gross, Perşembe günü bazı endişe verici ABD ekonomik veriler sonrasında Hazine tahvilleri ve hisse senetlerinin gerilemesiyle yatırımcılara bazı önerilerde bulundu.

Gross, "Değerli hisse senetlerine bağlı kalın, şimdilik teknolojiden kaçının" ifadelerini kullandı.

Bir zamanların tahvil kralı olan Gross, sosyal medya platformunda bir gönderisinde, yatırımcıların teknoloji şirketleriyle uğraşması gerekiyorsa Microsoft Corp.'u satın almaları gerektiğini paylaştı.

Gross, gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin "yüzde 4,75'e yükseldiğini" ve 2024’ün en yüksek seviyesi olan yüzde 4,74 ile Perşembe günkü zirvenin çok da üzerinde olmadığını dile getirdi.

İlgili Haberler
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçılarının hedefi 1 milyar dolar
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçılarının hedefi 1 milyar dolar
Mart ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı
Mart ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı
Dağdan bedavaya topluyorlar kilosunu 100 TL'den satıyorlar
Dağdan bedavaya topluyorlar kilosunu 100 TL'den satıyorlar
Son Haberler
Abdülkadir Selvi’nin Saray’dan izin almadan bu yazıyı yazması imkânsız Gündem
Abdülkadir Selvi’nin Saray’dan izin almadan bu yazıyı yazması imkânsız
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında flaş gelişme Gündem
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında flaş gelişme
Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü Spor
Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü
Kendisine dokunulmadan yere düşüp taklalar atan AKP'li hakkında yeni gelişme Gündem
Kendisine dokunulmadan yere düşüp taklalar atan AKP'li hakkında yeni gelişme
Sınırdan geçmeye çalışırken yakalandılar Gündem
Sınırdan geçmeye çalışırken yakalandılar
Aksaray’da tır içerisinde kaçak tütün ele geçirildi Yerel Haberler
Aksaray’da tır içerisinde kaçak tütün ele geçirildi