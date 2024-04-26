Teknoloji hisselerinden kaçının uyarısı

Bill Gross, Perşembe günü bazı endişe verici ABD ekonomik veriler sonrasında Hazine tahvilleri ve hisse senetlerinin gerilemesiyle yatırımcılara bazı önerilerde bulundu.

Gross, "Değerli hisse senetlerine bağlı kalın, şimdilik teknolojiden kaçının" ifadelerini kullandı.

Bir zamanların tahvil kralı olan Gross, sosyal medya platformunda bir gönderisinde, yatırımcıların teknoloji şirketleriyle uğraşması gerekiyorsa Microsoft Corp.'u satın almaları gerektiğini paylaştı.

Gross, gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin "yüzde 4,75'e yükseldiğini" ve 2024’ün en yüksek seviyesi olan yüzde 4,74 ile Perşembe günkü zirvenin çok da üzerinde olmadığını dile getirdi.