Yılın teknoloji ödülleri sahiplerini buldu. Türk şirket listeye damga vurdu

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi (MWC), 27 Şubat’ta kapılarını ziyaretçilerine açtı. MWC 2023’te GSMA 2023 Ödülü sahiplerini buldu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, ödülü kazananlar arasında ise en dikkat çeken lifecell oldu. Turkcell’in sahibi olduğu şirket, “Acil ve İnsani Durumları Destekleyen en iyi mobil inovasyon” alanında ödül aldı.

Bu yılki ödül, dijital kapsayıcılığı artırmada ve geniş bant kullanım açığını kapatabilmeyi sağlamada kuruluşlar ve endüstri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıyor. GSMA Başkanı José María Álvarez-Pallete López, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Henüz geniş bant kullanamayan veya dünya çağında dijital hizmetleri en üs düzeye çıkaramayan milyarlarca insana bağlantı sağlamak için daha uyumlu bir çaba göstermenin zamanı geldi.” sözlerini kullandı.