Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek

ÇAĞLAR ÇAĞATAY / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmayı amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği, yeni bir projeye imza attı. Dernek, “Birlikte Güçlüyüz” söylemiyle kurumsal üyelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen 69 markasını “Teknolojinin Lider 100leri” projesi ile tek bir çatı altında topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açılış konuşmasını yaptığı basın lansmanında Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile projenin liderliğini yürüten Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri ve Little Caesars Pizza Türkiye CEO’su ve Banu Arıduru birer konuşma gerçekleştirdi.

AMAÇ TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Program, teknoloji alanındaki yetenekli gençleri seçerek onlara teknik ve sosyal beceriler kazandırmayı hedefliyor. Programa katılmak için öğrenciler analitik beceri, yazılım ve İngilizce alanında bir dizi sınava giriyor ve mülakatlara katılıyor. Seçilen öğrenciler Veri Analitiği, Python ile Veri Bilimi, Python ile Yapay Zeka, Robotik Süreç Otomasyonu, Süreç Analisti ve Siber Güvenlik alanlarda uzmanlaşırken bir yandan da IQ, EQ ve CQ alanında sosyal beceri eğitimleri ve onları destekleyen kurumlardan mentorluk desteği alacaklar. Program sonunda öğrenciler akıllı dijital sertifikalarını alarak, kendilerini destekleyen kurumlarla iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacaklar.

Proje teknolojide uzman, yetkin ve yaratıcı insan kaynağını artırırken Türkiye'nin teknoloji sektöründe fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmeyi; Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının artarak refah seviyesi yüksek, barışcıl ve güçlü bir düzeye gelebilmesini, bu doğrultuda, Türkiye’nin teknolojide yetişmiş insan gücüyle dünyanın lider ülkeleri sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alabiliyor olmasını, tersine beyin göçüyle dünyadaki Türklerin akıl gücünü Türkiye’ye çevirmek ve böylece kendi topraklarımızı güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknolojide Kadın Derneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı reform paketi içerisinde yer alan 1 milyon yazılımcı yetiştirme hedefinin gerçekleşmesi için elini taşın altına koyarak sadece yazılımcı değil, farklı teknik alanlarda kadınları, gençleri güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

KADINLARIN ROLÜ HAYATİ BİR UNSUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açılış konuşmasında kadının teknolojideki önemine değindi. Göktaş, şunları söyledi: “STEM alanlarındaki yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç olarak değerlendiriliyor. Biz de özellikle kız çocuklarımızın eğitimleri ve kariyerleri için özel çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’nin gelişiminde ve ilerlemesinde kadınların rolü her zaman hayati bir unsur olmuştur. Dijital çağda da kadınların gücüne inanıyor, onlara yol açmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Projenin başarına değinen Göktaş, kız çocuklarının yeni teknolojilerle tanışmalarını sağlamak, kendilerini geliştirmelerine öncülük etmek ve teknolojiye ilgilerini artırmak için faaliyetler düzenlediklerini kaydetti. Göktaş, bu çalışmalarda gerçekleştirilen iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayarak, “Bu proje bu anlamda çok başarılı bir iş birliği örneği. Projenin %80 kadın kotası uygulamasının fırsat eşitliği açısından benzer projelere ilham olacağına inanıyorum” dedi.

YAPAY ZEKA DEVRİMİ HAYATI DÖNÜŞTÜRECEK

Teknolojide Kadın Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, programın Türkiye için öneminden bahsetti. “Bu yüzyıl kurumlardan da insanlardan da lider olmalarını istiyor çünkü artık insanın yalnız olmadığı, bir rakibinin olduğu çağdayız, yani yapay zeka” diyen Öney, “Dört yıl önce 75 kurumla kurduğumuz derneğimiz kısa bir sürede 160’dan fazla kurumsal üyeye ulaştı. 4 yılda 5.000 öğrenciyi teknolojide uzmanlaştırdı. Gururla söylüyorum ki bunların %75’i kadın ve %93’ü de şu an toplu olarak istihdama katıldı” dedi.

Birlikte Güçlüyüz konseptini ilk kez Cumhuriyetin yeni yüzyılında 69 üye markayla gerçekleştirdiklerini belirten Öney, Türkiye’nin en büyük eksiği olan rol model ihtiyacını karşılayabilmek için ülkenin en yetenekli gençlerine çağrı yaptıklarını dile getirdi.

YÜZ BİNLERE ULAŞACAK

Öney, şunları söyledi: “Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) alanında okumak, analitik düşünme kabiliyeti, yeterli yazılım bilgisi, ingilizce ve kişilik testinden geçebilecek özelliklere, etiğe sahip olmak seçim kriterlerimiz arasındaydı. Tüm kriterleri tamamlayan 168 başvuruyu kabul ettik. Başvuranların %84’ü kadın oldu. Şimdi de bu gruba 40 öğrenci daha ekledik. Böylece 200’ün üzerindeki öğrencimizle programımıza başladık. İlk olan bu pilot eğitimden çıkacak mezunlarımız istihdama girecek ve Türkiye’nin rol modelleri olacak. Uzun yıllar sürecek bu projenin yüz binlere ulaşmasını hedefliyoruz.”

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDA SAĞLAMAK

Programın liderliğini yapan Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru “Teknolojinin Lider 100leri” toplantısında projeyi destekleyen 69 öncü kurumla birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Gençlerin özellikle de genç kızların aktif şekilde teknoloji ve bilimde kariyer yapmayı ‘seçmeleri’ için bir alan açtıklarını söyleyen Arıduru daha fazla genci teknolojide uzmanlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Programa katılmak isteyen öğrenciler 28 Ocak 2024 tarihine kadar wtechplatform.com üzerinden başvurularını yapabilecek.

Dernek üyeleri, ‘Birlikte Güçlüyüz’ söylemine uygun olarak toplanarak ünlü şarkıcı Norm Ender’ ile birlikte 100. yıl marşı olan “Parla”yı hep beraber söyledi.