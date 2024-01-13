Teknosa 2023’ün alışveriş tercihlerini açıkladı

Teknoloji perakendecisi ve e-ticaret markası Teknosa, 2023 yılında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar en çok satın alınan ürünler listesinin üst sıralarında yer alırken, eğitim ve eğlence aktivitelerinin odağı olan tabletler popülerliğini korudu.

Kullanım kolaylığı ile evin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı süpürgeler ile fritözlere olan talep artarken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilgi sürdü. Her yerde oyun oynama imkânı sağlayan gaming notebook satışları da bir önceki yıla göre ivme kazandı.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ?

2023’ün en çok tercih edilen ürünleri arasında akıllı telefon, LCD TV, notebook, gaming notebook, tablet, Teknogaranti, şarjlı süpürge, akıllı saat, bluetooth kulaklık, robot süpürge ve fritöz yer buldu. Yüksek hafızalı telefonlara ilgi devam etti. Akıllı telefonlarda 128 GB ve ardından 256 GB hafıza tercihi öne çıktı. En çok siyah renk alındı. Siyahı beyaz, mavi ve gece renkleri takip etti. 55, 65 ve 50 inç ekranlar en çok tercih edilen televizyon ekran boyutları oldu. Aynı zamanda Ultra HD (4K) televizyonlara olan ilgi devam etti.

SATIŞLARDA PAYINI ARTIRDI

Bir önceki yıla göre gaming notebook, şarjlı süpürge, tablet ve tam otomatik espresso makinesinin ciro payı en fazla artan ürünler oldu. Tüm Teknosa satışlarında ise gaming notebook, şarjlı süpürge ve fritöz payını en çok artıran ürünler oldu. Akıllı telefonlar adet bazında %34’lük oranla en büyük artışı gösterdi. Bu artış, telefon şarj aleti ve kablolara da yansıdı. Bluetooth kulaklık ve erkek bakım kitleri de adet bazında en çok artış gösteren ürünler arasına girdi. Bir önceki yıla göre elektrikli bisiklet, IPL-Lazer Epilasyon ve ütü öne çıktı.

30-40 YAŞ ARASI NE SATIN ALDI?

Akıllı telefonlar ve LCD TV’lere olan talep yaş fark etmeksizin yüksek gerçekleşti. 30-40 yaş arası tablet, fritöz, akıllı saat ve notebook satın aldı. Bluetooth kulaklıkları ise 20-30 yaş arasının ilgisini çekti.