Teknosa’da üst düzey atama: Nilüfer Değirmenci göreve başladı

Kaynak: DHA
Teknosa’da üst düzey atama: Nilüfer Değirmenci göreve başladı

Teknosa’da İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nilüfer Değirmenci atandı.

Teknosa’da önemli bir üst düzey atama gerçekleşti. Yaklaşık 30 yıllık insan kaynakları deneyimine sahip Nilüfer Değirmenci, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Değirmenci, insan kaynakları süreçlerini yönetirken Teknosa’nın sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlayacak.

14 Nisan’da görevine başlayan Nilüfer Değirmenci, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İnsan Kaynakları yüksek lisansı yaptı.

Kariyerine 1996’da Beko Elektronik’te başlayan Değirmenci, Turkcell Global Bilgi ve C5 Elektronik’te üst düzey roller üstlendi. İK sistemlerini iş sonuçlarına entegre etme ve lider geliştirme konusundaki uzmanlığıyla tanınan Değirmenci, 2011’den bu yana DP Eurasia’da Domino’s Pizza, Coffy ve Homeless Chef markalarının İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyordu.

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