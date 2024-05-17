Tekstil fabrikasında yangın

Tekstil fabrikasında yangın
Kaynak: İHA
Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
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Tekstil fabrikasında yangın 1

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

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Tekstil fabrikasında yangın 2

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tekstil fabrikasında yangın 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın fabrikanın yanında bulunan tekstil deposuna sıçradı.

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Tekstil fabrikasında yangın 4

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, 4 saat sonra kontrol altına alınabildi.

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Tekstil fabrikasında yangın 5

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Tekstil fabrikasında yangın 9
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