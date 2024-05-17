Tekstil fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın fabrikanın yanında bulunan tekstil deposuna sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, 4 saat sonra kontrol altına alınabildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.