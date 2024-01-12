Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı
Tokat’ın Erbaa İlçesinde Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde tekstil işletmelerinin personel taşımacılığını yapan minibüs sahipleri kontak kapattı.

Bayram Kale Tokat Erbaa / YENİÇAĞ

Organize sanayi başkanının talepleri yerinde getirmediğini, servis şoförlerine hiçbir şekilde fiyat anlaşma konusunda taleplerinin değerlendirme alınmamasına öfkelenen servis şoförleri kontak kapattı.

"GEREKİRSE BİZ HEPİNİZİ İŞTEN ÇIKARTIRIZ. BİZ YERİNİZE ARABALAR BULABİLİRİZ DEDİLER"

Şoförler adına konuşma yapan Erbaa Minibüscüler Derneği başkanı Emrullah Balcı yaptığı açıklamada,

"Ülkemizin bulunmuş olduğu ekonomik şartlardan bizde mağduruz. Biz kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Bu nedenle 12 ayın 12’sinde Organize Sanayi Başkanlığımıza taleplerimizi cüzi miktarda fiyat artışını bildiren bir yazı gönderdik. 12 ayın 12’sinden yılsonuna kadar bize bir dönüş yapılmasını bekledik. OSB Başkanlığımız konuya vakıfız mağduriyetinizi gidereceğiz dedi. Biz bu günkü tarihe kadar bekledik. Bize en son bilgi verdikleri düzende size hiçbir fiyat vermiyoruz. Siz biz ne dersek onu yapmak zorundasınız dediler. Gerekirse biz hepinizi işten çıkartırız. Biz yerinize arabalar bulabiliriz dediler. Bize olumsuz dönüş yaptılar. Biz Erbaa’da tekstilde çalışan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Ama bu raddeye kadar geldiği için biz üzgünüz yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çözüm bulunmaz ise eğer gün içerisinde yol kapatmak gibi doğal haklarımızı kullanarak sürdürmeye devam edeceğiz. Yetkililerden bize sahip çıkmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sabahın erken saatlerinde yaşanan servis krizi çalışan işçileri zor durumda bıraktı. İşçiler evlerinden çıkan çalışan personel özel araç veya yürüyerek iş yerlerine gitti.
Kontak kapatma eylemi sonrasında Minibüsçüler ve firma sahipleri anlaşmaya vardı.

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