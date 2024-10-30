Tekstilde NEOLAST devrimi

Under Armour ve Celanese, spor ve günlük giyim alanında devrim yaratacak bir yeniliğe imza attı. İki firma, NEOLAST adını verdikleri yeni nesil stretch fiber ile geleneksel spandeksin performans ve sürdürülebilirlik eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Elastan veya diğer adıyla spandeks, 1958'deki icadından bu yana esnekliğiyle öne çıksa da geri dönüştürülemez yapısı, klor içeren ortamlarda çabuk bozulması ve koku, nem yönetiminde yetersiz kalması gibi çevresel sorunlarla mücadele ediyor.

NEOLAST ise Celanese’in özel çözümsüz ekstrüzyon teknolojisiyle üretilmiş elastoester bazlı bir fiber olarak dikkat çekiyor. Bu üretim yöntemi sayesinde çevreye zarar vermeden yüksek performans sağlayan bu fiber, spor giyimden şekillendirici iç çamaşırlarına kadar birçok alanda kullanılabilecek. Under Armour, NEOLAST™ kullanarak ilk ürününü Vanish Pro tişört olarak piyasaya sürdü. Minimalist bir tasarıma sahip olan bu tişört, sporcuların odaklanmasını kolaylaştıran özellikler ve dayanıklılık sunuyor. Celanese Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Kelly, NEOLAST™ teknolojisinin daha birçok yeniliğin habercisi olduğunu belirterek, çevre dostu ve yüksek performans sunan bu fiberin daha geniş bir ürün yelpazesinde kullanılabileceğini ifade etti.

NEOLAST ürünlerinin, %2 ile %40 arasında değişen bir elastoester içeriğiyle, polyester, pamuk, naylon ve hatta ipek gibi farklı materyallerle harmanlanabilmesi sayesinde, esneklik seviyeleri kullanım alanına göre ayarlanabiliyor. Ayrıca geri dönüştürülebilir yapısı sayesinde, bu fiberin yer aldığı kıyafetler de yeniden dönüşüm sürecine dahil edilebiliyor. Under Armour İnovasyon Direktörü Kyle Blakely, NEOLAST™’in, markanın 2030 yılına kadar ürünlerdeki spandeks kullanımını %75 azaltma hedefine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Under Armour, gelecekte daha fazla performans ürünüyle bu devrim niteliğindeki elastoester fiberi geniş ürün yelpazesine entegre ederek sporculara en üst düzeyde performans sunmayı planlıyor.