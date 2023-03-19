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Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi

Milli tekvandocular, Belçika Açık Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:14
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Tekvando'da milli sporcular bronz ve altın madalya aldı

Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
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Milli tekvandocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Belçika Açık Turnuvası'nda 1'i altın, toplam 4 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen turnuvada 13'ü erkek, 8'i kadın olmak üzere 21 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular, G2 kategorisindeki zorlu organizasyonu 1 altın ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlarda 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel altın madalya kazanırken, 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Erkeklerde ise 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, +87 kiloda da Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya aldı.

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