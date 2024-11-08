Tel Aviv, Ajax maçı öncesinde Amsterdam sokakları fena karıştı

Amsterdam’da Ajax ve Maccabi Tel Aviv arasındaki Avrupa Ligi futbol karşılaşmasının ardından çıkan olaylar, Filistin yanlılarıyla İsrailli taraftarlar arasında çatışmalara neden oldu. Şehrin merkezinde çeşitli noktalarda yaşanan bu olaylar sonrası Amsterdam polisi 57 kişiyi gözaltına aldı. Polis, gözaltına alınanların kimliğiyle ilgili detay vermezken, olayların tarafları hakkında da bilgi paylaşmadı.

Yaşanan şiddet olaylarının ardından Amsterdam'daki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan şiddetli saldırıların ardından Amsterdam’a iki uçak gönderilmesi talimatını verdi. Hollandalı taraftarlar ve Filistin yanlısı göstericiler arasında yaşanan gerginlikte İsrailli taraftarların hedef alınması, iki ülke arasında diplomatik gerginlik yarattı. İsrail hükümeti, Hollanda güvenlik güçlerinden vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını talep ederken, Hollanda Başbakanı Dick Schoof saldırıları “kabul edilemez antisemitik eylemler” olarak nitelendirdi. Hollanda polisi, maç sırasında ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 57 kişiyi gözaltına aldı.

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AT5 televizyonuna göre, bazı göstericiler İsrailli taraftarlara sandalye fırlattı. Polis güçleri, Maccabi taraftarlarını koruma altına alarak otellerine götürdü. Şehrin merkezinde öğleden sonra İsrailli futbolseverler ve güvenlik güçleri arasında başka çatışmalar da yaşandı. Kamu düzenini bozan ve yasaklı havai fişek bulunduran yaklaşık on kişi gözaltına alındı.

Olaylar sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanjahu, vatandaşlarını tahliye için iki uçak gönderilmesi talimatını verdi. İsrail hükümeti, olaylara sert tepki göstererek Hollanda hükümetinden hızlı ve kararlı bir müdahale talep etti. Netanjahu, güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

“Kurtarma Operasyonu” Hazırlığı

Netanyahu, yaşanan olayları ciddi bir tehdit olarak görüp Hollanda hükümetiyle güvenlik sağlanması için iletişime geçtiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki İsraillilerin güvenliğinin sağlanması için Hollanda makamlarıyla temasa geçti. İsrail ordusu yetkilileri ise, İsraillilerin güvenliği için gerekirse “kurtarma operasyonu” düzenleyeceklerini bildirdi. Hollanda basınında çıkan haberlerde ise Amsterdam merkezinde yer yer çatışmalar yaşandığı ve İsrailli taraftarların hedef alındığı belirtildi.