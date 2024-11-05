Mossad devreye mi girdi? Beşiktaş-Tel Aviv neden tarafsız sahada oynanacak?

Beşiktaş’ın, Tel-Aviv ile İstanbul’da oynayacağı maç için çok önceden sizlere bilgiler sunmuştum.

İsrail kulübünün maçı farklı ülkede oynama isteği öne çıkmıştı. Hatta basketbol maçının Sırbistan’a alınmasını da örnek sunmuşlardı...

Gelinen noktada maçın, farklı yerde oynanacağını Beşiktaş kulübü açıkladı. İlgili açıklamada, Devletin ilgili birimlerinden bu yönde talep geldiği özellikle belirtildi...

Buna rağmen, UEFA’ya yönelik sert eleştiriler çıktı. Öyle ki, kalkıp açıklama yapma gereği duydular.

Şimdi olayı özetleyip, perde arkasında kalanlara bakalım.

İsrail gizli servisi Mossad, Tel- Aviv takımına, İstanbul’da terör saldırısı yapılması yönünde istihbarat aldılar. Bu durumu bizim yetkililer ile de paylaştılar. Bunun yanı sıra, İsrail’e tepki amaçlı, bireysel veya toplu halde protesto amaçlı saldırılar olabileceği üstünde duruldu. Buna rağmen Türkiye güvenlik garantisi verdi. Ancak maç tarihi yaklaştıkça artan tepki ve istihbarat verileri doğrultusunda durum değerlendirmesi yapıldı.

Devletimizin güvenlik birimleri gelinen noktada Beşiktaş kulübünü bilgilendirip, mevcut şartlar altında en sağlıklı kararın maçın farklı yerde oynanması olduğu iletildi.

Beşiktaş, maçı kendi sahalarında oynamak istediklerini ancak, Devlet birimlerinin aldığı ortak karar sonrası bunu yerine getireceklerini teyit etti.

Ardından Beşiktaş kulübü Federasyon üstünden UEFA’ya onay yazısı verdi. Ayrıca ilgili resmi kurumlar da, UEFA ve Federasyonu karar öncesi resmi yazılarla ayrıntılı şekilde bilgilendirdi...

Böylece Tel-Aviv kulübünün girişimi ile başlayan süreç; Mossad ve ilgili Türk resmi kurumları arasında ortak değerlendirmeye alanın durum, Beşiktaş, TFF üstünden UEFA’ya kadar taşınmış oldu.

Yol haritası bu. Tel-Aviv, Kudüs, Ankara, İstanbul ve final İsviçre’nin Nyon kasabasında bulunan UEFA merkezi.

Sevgili dostlar gazel kalpli insanlar. Şimdi kalkıp, bir maçın güvenliği alınamıyor mu türünden serzenişler yapılıyor.

Biz böyle, ne zorlu, gergin maçları olaysız yaptıran tecrübeye sahibiz. Ancak bu kez durum farklı. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaş, katliamlar güvenlik boyutunu çok farklı bir alana çekmiş durumda. Güvenlik önlemleri ötesinde. Aklın yolu bir. Mutlaka iki ülkenin ilgili birimleri her açıdan masaya yatırmışlardır. Bu saatten sonra yapılacak tek iş, maç nerde oynanırsa oynansın, kazanmak için sahada olmak.

Bu kadar. Altı üstü sıradan bir Avrupa kupası maçı.

Rast gele...