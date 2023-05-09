Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Arama Kurtarma Timi komutanını ağırladı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde İsrail Arama Kurtarma Timi'ne komutanlık yapan Albay Golan Vach’ı misafir etti.

Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Arama Kurtarma Timi komutanını ağırladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Büyükelçi Torunlar ve Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Yusuf Görkem Özer, 6-13 Şubat arasında Kahramanmaraş'ta 19 kişiyi enkazdan sağ çıkaran İsrail Arama Kurtarma Timi komutanı Albay Vach'ı dün Büyükelçilikte ağırladı.

Ziyarette Vach, Büyükelçi Torunlar'a Kanuni Sultan Süleyman'ın, 1526'da Osmanlı Ordusu'nu Budin dışında Foldvar Vadisi'nde karşılayıp kentin anahtarını teslim eden Jozef ben Salamon Eskenazi'ye (Yosef ben Shlomo) verdiği, Eskenazi ailesinin nesiller boyu tüm vergilerden muaf tutulacağına ilişkin fermanın kopyasını, ailenin torunu Izi Lerer'in Büyükelçiliğe hediyesi olarak takdim etti.

Vach, ayrıca fermanın aslının ailenin hayatta olan üyesi Lerer'in evinde asılı olduğu bilgisini paylaştı.

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