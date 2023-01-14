﻿Tel Aviv'de 80 bin İsrailli gösterici aşırı sağcı Netanyahu hükümetini protesto etti

(AA) – İki haftadır üst üste cumartesi günleri hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, yaklaşık 80 bin İsrailli katıldı.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen hükümet ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi hükümet üyelerine tepki gösterdi.

Muhalif siyasetçilerin de yer aldığı gösterilere, İsrail polisine göre, yaklaşık 80 bin İsrailli katıldığı tahmin ediliyor. Meydanda, Netanyahu’yu 'Suçlu Başbakan' olarak nitelendiren pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırarak, 'İsrail diktatörlük değildir', 'Netanyahu tehlikeli, yozlaşmış ve ırkçıdır' ve 'Ben-Gvir ve Smotritch bir felaket' sloganlarını attı.