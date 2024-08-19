Tel Aviv’deki bombalı saldırıyı Hamas üstlendi

Hamas Tel Aviv’de bir sinagog yakınlarından meydana gelen bombalı saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Sinagog yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı sonrasında Tel Aviv polis ve istihbarat teşkilatı olayın bir terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Meydana gelen bombalı saldırıda bombayı patlayan şahıs olay yerinde can vermiş ve bir İsrailli ise yaralanmıştı. Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiklerini ve bu tarz saldırıların ön plana çıkacağını şu ifadeler ile açıkladı:

“İşgalin katliam ve suikast politikası devam ettiği sürece şehadet operasyonları devam edecek.”