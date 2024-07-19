Tel Aviv’e İHA saldırısı

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 50'li yaşlardaki bir adamın patlama sırasında şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık ekipleri, patlama ve şarapnelin etkisiyle yaralanan iki kişiye evde, diğer ikisine ise sokakta müdahale etti.

İsrail ordusu sözcüsüne göre, Tel Aviv'deki patlama bir hava aracı tarafından gerçekleştirildi ve uyarı sirenleri çalmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik birimleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlediklerini doğruladı ve detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

İsrail basınında ise patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasına çok yakın bir yerde meydana geldiği vurgulandı.

İsrail Hava Kuvvetleri, patlayan İHA'yı tespit ettiğini ancak tehdit olarak algılamadığı için imha etmediğini açıkladı. Olayın ardından yapılan ön soruşturma sonucunda, İHA'nın uzun menzilli bir dron olduğu, alçak irtifada deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı belirtildi.