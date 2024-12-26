Tel örgüleri kırarak kanala uçtu: Sürücü kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tel örgüleri kırarak kanala uçtu: Sürücü kayıp

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sürücü idaresindeki kamyonetin hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler, kamyoneti kanaldan çıkarttılar.

Kaza, Bozyurt Mahallesi'nde kanal yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanal yolu üzerinde seyir halinde olan 35 TH 252 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgüleri kırarak kanala uçtu

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Yan yatan kamyonet sürücüsü kazanın ardından kamyonetten kendi imkanları ile çıkıp kayıplara karışırken, kanaldaki kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekiler çevrede yaptıkları incelemelerde sürücüye ulaşamazken, yan yatan kamyonet gerekli çalışmalar sonrasında vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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