Teleferik arızalandı! Metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, havanın güzel olması nedeniyle alternatif ulaşım aracı olan teleferiği tercih etti.

Fakat son zamanlarda yaşanan arıza nedeniyle bakıma alınan teleferikte ulaşım durunca Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerdir bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederken, bazı vatandaşlar ise, "Güvenlik önemli, bu nedenle bakım yapılması güzel. Uzun süredir bekliyoruz ama bu güzel havada manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Son yılların en gözde kış mevsimini yaşayan Uludağ'da kar kalınlığı ise 116 santimetre olarak ölçüldü.