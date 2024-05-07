Teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu. İddianame hazırlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatının kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasının iddianamesi hazırlandı. Şüpheliler hakkında istenen cezalar belli oldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından iddianame hazırlandı. 12 kişinin 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 36 sayfalık iddianamede 3'ü çocuk 16 müşteki ve suçtan zarar gören 146 kişinin adları yer aldı.

Tünektepe Teleferik İstasyonu'nda sistemin 9 taşıyıcı direğinden 5 numaralı direğin, orta noktasındaki flaşların bağlantılı bölümünden kopması sonucu yıkılarak 28 numaralı kabine çarptığı belirten iddianamede, çarpma nedeniyle kabinin alt bölümünün hasar gördüğü belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ve teleferik işletmesini yapan ANET AŞ firmasının genel müdürü, genel müdür yardımcısı, teknikten sorumlu makine mühendisi, iş güvenli uzmanı, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmeti veren Mega Tower AŞ'nin işveren ve işveren vekillerinin, şirket bünyesinde teleferik tesisinde bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik personelin ve şirketin iş güvenliği uzmanının teleferikte meydana gelen kazada etkisinin olduğu kaydedildi.

"TEKNİKERİN İLKOKUL DİPLOMASI VAR, MESLEKİ YETERLİK BELGESİ YOK"

Şüpheli S.K'nin teleferik tesisinde elektrik teknikeri olarak çalıştığı anlatılan iddianamede, şüphelinin dosyasında ilkokul diplomasının yer aldığı ancak ustalık veya mesleki yeterlik belgesinin bulunmadığının altı çizildi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ'E YÖNELTİLEN SUÇLAMA

Savcı hazırladığı iddianamede, Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te teleferik istasyonunu işleten ANET AŞ'de genel müdür olarak görev yaptığı ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre bu yetkisinin 19 Şubat 2024'te son bulduğu belirtti. Ancak savcı iddianamede, "Her ne kadar görev yaptığı süre içerisinde teleferikle ilgili işlem ve bakımların yapılması amacıyla ANET AŞ Genel Müdür Yardımcısı A.B.S'ye imza yetkisi vermiş ise de bu yetki devri yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, Mega Tower AŞ'nin yapmış olduğu bakımları kabul yetkisinin ehil kişiler olup olmadığını araştırma yetkisinin genel müdür sıfatıyla Kocagöz'de bulunduğu işaret edildi.

İDDİANAMEYE GÖRE BAŞKAN KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU

İddianamede, Kocagöz'ün işletmenin izah olunan ve gereği gibi kurulmayan, kurumsal görevini ifa etmeyen birimlerin sebep olduğu soruşturmaya konu olaydan sorumlu olduğu, tüm bahsedilen bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, kazanın yaşanmasında "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

İddianamede Kocagöz'le birlikte genel müdür yardımcısı A.B.S, E.K.B, S.T, O.E, S.Y, S.K'nin de "asli kusurlu" olduğu, diğer şüpheliler O.K, K.K, H.A, Ö.E. ve A.A'nın ise "tali kusurlu" oldukları vurgulandı.

ŞÜPHELİLER KAZADA SORUMLULUKLARI

Şüphelilerin atılı suçu kabul etmediği iddianamede, İddianamede, şüphelilerin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.