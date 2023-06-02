Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, Pixel 8 ailesinde kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemciye yer verilecek. Samsung ile işlemci konusunda işbirliği yapacak.

Google Pixel 8, selefine kıyasla 150,5 x 70,8 x 8,9 mm veya 5,1 mm daha kısa, 2,4 mm daha dar ve 0,2 mm daha ince olacak.

Cihazın arka tarafında ise selefine göre daha büyük kamera alanına yer verilecek. Google, serinin amiral gemisi olan Pixel 8 Pro modelinde üçlü kamera dizilimine yer verecek.

CİHAZIN SIZDIRILAN BİLGİLERİ

1 adet ana kamera, bir adet telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Bununla birlikte, cihazda LiDAR sensörün de yer alacağı belirtiliyor.

GKWS6 model kodu ile piyasaya sürüleceği belirtilen Pixel 8 modeli, 12W Qi kablosuz şarj teknolojisiyle tanıtılacak.

Cihazın bu yıl tanıtılan Qi2 teknolojisini destekleyeceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.