Telefon devinden tarihi işten çıkarma. Binlerce kişi işsiz kalacak

Cep telefon devi satışları düşünce işten çıkarma silahını çekti. Tam 14 bin kişiyi kapının önüne koyuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Telefon devinden tarihi işten çıkarma. Binlerce kişi işsiz kalacak

Nokia yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bin kişiye kadar işten çıkarma yapacağını açıkladı.

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bin kişiye kadar işten çıkarma yapacağını açıkladı.

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar euro seviyesindeydi.

Nokia, faaliyet kâr marjını 2026'ya kadar en az yüzde 14'e çıkarmak için 800 milyon euro ile 1,2 milyar euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 bin çalışan sayısının 72 bin - 77 bin arasına ineceğini belirtti.

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