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Telefon dolandırıcılarına şok baskın

Şanlıurfa’da vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şahısların kaldığı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:12
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Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Telefon dolandırıcılarına şok baskın
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Şanlıurfa’da iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen şok baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahısların kaldığı 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 25 polisin katıldığı şok baskında H.Ç., A.Ç. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken evlerde yapılan aramada içerisinde adres sorgulama programı olan 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 12 adet telefon sim kartı, 13 adet telefon bataryası, 1 adet flaş bellek, 1 adet tabanca ve telefon ile bilgisayarlara ait aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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