Telefon hırsızı polislerden kaçamadı

Kaynak: İHA
Telefon hırsızı polislerden kaçamadı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, cep telefonunu satacak kişiyle alıcı gibi buluşan E.C. isimli şahıs, bakmak için eline aldığı telefonla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cep telefonu ilanını gören bir kişi, satıcı ile irtibata geçti ve telefon alışverişi için buluştu. Satıcı ile görüşen şüpheli, telefonu incelemek bahanesiyle eline aldı. Bir süre telefonu inceliyormuş gibi yapan şahıs, bir anda elindeki telefonla birlikte kaçmaya başladı.

Şahsı yakalayamayan satıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin Yenipazar ilçesinden E.C. isimli bir şahıs olduğunu belirledi.

Detaylı araştırmanın ardından şüpheli E.C., çalıntı telefon ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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