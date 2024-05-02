Telefon parçası ithalatında gözetim kararı

Kaynak: AA
Telefon parçası ithalatında gözetim kararı
Ticaret Bakanlığı bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından telefon iparçası ithalatında gözetim kararı. İthalatta Gözetim Uygulanmasıyla ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 gün sonra yürürlüğe girecek..

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, anten ve ana kart gibi bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları açıklandı..

Tebliğe göre anttenler yansıtıcılar bunların parcaları için 5 dolar, telefonlara ait olan ve üzerine en bir komponet konulmuş katlar için 100 dolar diğerleri olarak tanımlanan eşyalar için ise adet başına 35 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tamamen demonte durumdaki aksam ve parça ithalatında ise bu tebliğin maddeleri geçerli olmayacak. Açaklanan eşyalar İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle yurt dışında getirilebilecek. Ticaret Bakanlığı Tebliği yayınlandığından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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