Şişip adeta bomba gibi patladı! Masa alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şişip adeta bomba gibi patladı! Masa alev aldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir telefon teknik servisinde tamir sırasında patlayarak alev aldı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi Şehit Summani Görgen Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Altındaş’a ait telefon satış ve tamirinin yapıldığı dükkanda batarya patlaması meydana geldi.

Telefon tamircisi Yusuf Altındaş’ın tamir ettiği telefonun bataryası bir anda alev alarak patladı. Altındaş, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırırken,
yüzünü yanmaktan son anda kurtardı.

Altındaş, panikle telefonu yere atıp uzaklaşırken, kısa bir şoktan sonra patlayan telefon sonucu ortaya çıkan yangını söndürdüğü görüldü.

"HAVANIN DA SICAK OLMASINDAN DOLAYI BATARYA PATLAMASI OLDU"

Olay anını gazetecilere anlatan telefon tamircisi Yusuf Altındaş, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 yıldır telefon tamir işiyle uğraşıyorum. Müşterimizin getirdiği ve bataryası şişmiş olan telefonu tamir esnasında havanın da sıcak olmasından dolayı batarya patlaması oldu o esnada. Ben olayın refleksiyle kendimi dışarı attım daha sonra yeniden geri dönüp oluşan yangını söndürdüm, olayı çok şükür ucuz atlattık” diye konuştu.

aw253985-04.jpg

aw253985-03.jpg

aw253985-02.jpg

aw253985-01.jpg

Son Haberler
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş Gündem
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti Spor
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun! Gündem
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun!
Otomobil ile kamyonet çarpıştı Gündem
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu Gündem
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü Kültür Sanat
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı Spor
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı