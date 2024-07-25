Şişip adeta bomba gibi patladı! Masa alev aldı

Bitlis'in Ahlat ilçesi Şehit Summani Görgen Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Altındaş’a ait telefon satış ve tamirinin yapıldığı dükkanda batarya patlaması meydana geldi.

Telefon tamircisi Yusuf Altındaş’ın tamir ettiği telefonun bataryası bir anda alev alarak patladı. Altındaş, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırırken,

yüzünü yanmaktan son anda kurtardı.

Altındaş, panikle telefonu yere atıp uzaklaşırken, kısa bir şoktan sonra patlayan telefon sonucu ortaya çıkan yangını söndürdüğü görüldü.

"HAVANIN DA SICAK OLMASINDAN DOLAYI BATARYA PATLAMASI OLDU"

Olay anını gazetecilere anlatan telefon tamircisi Yusuf Altındaş, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 yıldır telefon tamir işiyle uğraşıyorum. Müşterimizin getirdiği ve bataryası şişmiş olan telefonu tamir esnasında havanın da sıcak olmasından dolayı batarya patlaması oldu o esnada. Ben olayın refleksiyle kendimi dışarı attım daha sonra yeniden geri dönüp oluşan yangını söndürdüm, olayı çok şükür ucuz atlattık” diye konuştu.