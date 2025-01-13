Telefon ve bilgisayarlar insanların o organlarını hedef alıyor! Uzmanlar uyardı

Son yıllarda, telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazların çene sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarılar yapılmakta.

Uzmanlar, telefon ve bilgisayar kullanımının çene ve diş sağlığını tehdit ettiğini, özellikle dijital ekranlarla uzun süreli etkileşimde bulunan bireylerde bu sorunların daha belirgin hale geldiğini belirtti.

TELEFONLAR VE ÇENE SAĞLIĞI: "TELEFON BAĞIMLILIĞI ÇENEYİ ZORLUYOR"

Telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda, ancak bu durum, çene sağlığımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Uzun süre telefonla konuşmak, çenenin sürekli olarak aynı pozisyonda kalmasına yol açarak, çene kaslarının aşırı gerilmesine ve hatta eklem problemlerine neden olabilir.

Cerrahı ve ağız sağlığı uzmanı Dr. John Williams, "Telefonlarla uzun süre yapılan konuşmalar, çene ekleminde gerginlik yaratabilir ve çene kaslarında ağrıya neden olabilir. Çene eklemi, vücuttaki en yoğun hareket eden eklem olduğu için uzun süreli stres bu eklemde sorunlara yol açabilir. Bu durum, çene kayması veya temporomandibular eklem (TMJ) bozukluklarına yol açabilir" dedi.

Ayrıca, telefonla konuşurken çenenin yanlış pozisyonda kalması, eklemdeki baskıyı artırarak, çene ağrısına ve hatta baş ağrılarına neden olabilir.

Uzmanlar, telefonla konuşurken çenenin rahat bir pozisyonda olmasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

BİLGİSAYARLAR VE DİŞ SAĞLIĞI: "DİJİTAL EKRANLAR DİŞLERİ ZORLUYOR"

Bilgisayarlar, modern çalışma hayatının vazgeçilmez bir aracı haline gelmişken, bilgisayar başında uzun saatler geçirmek diş sağlığını da tehdit ediyor.

kran karşısında geçirilen uzun süreler, hem göz sağlığına hem de ağız sağlığına zarar verebilir. Bunun başlıca nedeni, bilgisayar kullanımının genellikle oturur pozisyonda ve ağızda istemsiz kasılmalarla birlikte yapılması.

Diş hekimi ve ağız sağlığı uzmanı Dr. Sarah Thompson "Bilgisayar başında uzun süre çalışırken, çoğu kişi farkında olmadan dişlerini sıkma eğiliminde olur. Bu durum, dişlerde aşınmalara ve çene kaslarında gerilmeye neden olabilir. Ayrıca, dijital ekranlar karşısında uzun süre vakit geçirmek, ağız kuruluğuna yol açabilir, çünkü insanlar genellikle ekranlara odaklandıklarında daha az sıklıkla yutkunurlar. Bu da ağız kuruluğuna ve dişlerde daha fazla plak birikmesine neden olabilir" diyerek bilgisayar kullanımının ağız sağlığına olumsuz etkilerini vurguladı.

Bilgisayar başında geçirilen uzun süreler, özellikle dişlerin yanlış pozisyonda kapanmasıyla birlikte diş gıcırdatma (bruksizm) problemini de artırabilir. Bruksizm, dişlerin birbirine sürtünmesi veya sıkılması sonucu oluşan bir durumdur ve dişlerde aşınmaya, çene kaslarında ağrıya ve hatta diş kırılmalarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu tür durumları önlemek için ekran süresini sınırlamayı ve düzenli olarak çene kaslarını rahatlatmaya yönelik egzersizler yapmayı önerdi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dijital cihazlar, günümüzde insanların büyük bir kısmının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak dijital bağımlılığın, çene ve diş sağlığı üzerinde ciddi sonuçları olabilir.

Uzun süreli telefon kullanımı ve bilgisayar başında geçirilen zaman, çene kaslarının aşırı gerilmesine, dişlerin sıkılmasına ve bu da sonuç olarak çene ekleminde problemler yaşanmasına yol açabilir.

Ortodonti uzmanı Prof. Dr. Michael Harris,"Dijital cihazlar, özellikle bilgisayarlar ve telefonlar, zamanla çene yapısının bozulmasına ve dişlerde aşınmalara yol açabilir. İnsanlar, dijital ekranlarla zaman geçirdikçe ağızlarını gevşetmek yerine daha fazla sıkma eğiliminde olurlar. Bu da uzun vadede çene eklemi ve dişlerde ciddi problemlere yol açabilir" dedi.

TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Telefon ve bilgisayar kullanımı, çene ve diş sağlığını tehdit etse de, bazı basit önlemlerle bu olumsuz etkilerden korunmak mümkün.

Uzmanlar, dijital cihazlarla çalışırken belirli aralıklarla ara vermeyi, ekran karşısında dik bir duruş sergilemeyi ve çene kaslarını gevşetmeye yönelik egzersizler yapmayı tavsiye etti.

Ayrıca, telefonla uzun süreli konuşmalarda kulaklık kullanmak, çene üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Bilgisayar kullanımında ise, ergonomik bir çalışma alanı oluşturmak ve sık sık pozisyon değiştirmek, çene ve diş sağlığını korumak adına önemli.

Dijital cihazlar hayatımızı kolaylaştıran araçlar olsa da, uzun süreli kullanımları çene ve diş sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, dijital cihazlarla geçirilen süreyi sınırlamak ve ağız sağlığını koruyacak önlemler almak, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıdı.