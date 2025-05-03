Telefonla gelen "asker" yalanı: Yaşlı kadın bütün birikimlerini kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Telefonla gelen "asker" yalanı: Yaşlı kadın bütün birikimlerini kaptırdı

Bilecik’te dolandırıcıların hedefinde bu kez 82 yaşındaki kadın vardı. Kendini ‘asker’ olarak tanıtan dolandırıcı kadının ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 82 yaşındaki Z.Ö. kendisini telefonla arayan ve "asker" olduğunu söyledi. Dolandırıcının, yaşlı kadına vefat eden eşinin kimliğinin bir cinayet mahallinde bulunduğunu ve bu gerekçeyle altınları incelemek üzere alması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın Z.Ö., evine gelen şahsa adet ata altını ve 2 adet beşi bir yerde altın setini teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan 82 yaşındaki Z.Ö., hemen polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma, dolandırıcının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda uyardı.

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