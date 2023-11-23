Telefonun ekranına çok fazla bakanlar dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Akıllı telefonunuzun ekranına normalin çok üstünde süreyle bakmak ve çevrenizdeki kişilerle iletişimi minimum düzeye indirmek 'Phubber' hastalığınıza sahip olabileceğinizi gösteriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Telefonun ekranına çok fazla bakanlar dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Gündelik hayatın çok büyük bir kısmını kaplayan akıllı telefonlar, korona virüs salgınının da hayatımıza girmesiyle birlikte iyice zirvelere çıkmıştı.

7'den 70'e her insanın elinde bulunan akıllı telefonlar, aslında bazı hastalıkların da önünü açıyor. Bu hastalıklardan biri de "phubbing"... İşte Esquire dergisinin kasım ayı dergisinde yer alan "Phubbing" konusu...

PHUBBING KAVRAMI NE ANLAMA GELİYOR

Kökeni İngilizce olan phubbing kavramı, "phone" ismi ve "snubbing" (hiçe saymak, görmezden gelmek) fiilinin birleşimi ile oluşmuş. Anlamı kısaca, gelişmekte olan teknolojinin kişilerin sosyal ve kültürel yaşamına olumsuz etkileri olarak ifade ediliyor. Henüz bir Türkçe karşılığı olmayan bu terim, akıllı telefonunuzun ekranına normalin çok üstünde süreyle bakmanız ve çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmadığınız anlamına geliyor. Phubbing yapan kişiye ise "phubber" deniyor.

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ORTALAMA 36 DEFA PHUBBING'E MARUZ BIRAKIYORLAR

Nottingham Trent Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, akıllı telefon kullanıcıları günde ortalama 85 defa telefonlarına giriş yapıyorlar. Stratejik pazarlama şirketi McCann'e göre ise millenyum neslinin yüzde 87'si SMS ile mesajlaşmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor ve bir yemek süresince ortalama olarak 36 defa yemek yediği insanları phubbing'e maruz bırakıyorlar.

Computers in Human Behaviour isimli bilim dergisi ise phubbing kurbanı kişilerin öfke, anksiyete. kıskançlık gibi duygulara kapıldıklarından bahsediyor.

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