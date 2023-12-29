Telefonunda bu 7 uygulama olanlar dikkat! Android'leri yavaş yavaş öldürüyorlar

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; akıllı telefonlara yüklenen uygulamalarda bulunan zararlı yazılımlar nedeniyle birçoğu faydadan çok telefona zarar veriyor.

Uygulamaların büyük çoğunluğu işe yarar ve olumlu yönleriyle kullanıcılar tarafından tercih edilirken bazı uygulamalar ise büyük riskleri beraberinde getiriyor.

LİSTEDE ZARARLI 7 UYGULAMA VAR

Sık sık Android telefonlara zarar veren uygulamalar güncellenirken yine yüklendiyse hemen silinmesi gereken yeni uygulama listesi yayınlandı. Bu kez listede 7 uygulama yer aldı.

Ortaya çıkan bu uygulamaların çoğunun telefonlardan veri çaldığı ortaya çıktı. Bazılarının şantaj odaklı bir çalışma sergilediği bile belirtilirken bazılarının da kullanıcı fark etmeden aboneliklere üye yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca uygulamaların yaptığı bununla da kalmadı.

HIRSIZLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bazı zararlı uygulama kullanıcıların banka bilgilerini ve buna bağlı olarak kişisel bilgilerini çalmaya çalıştığına değinildi. Bu durumun herhangi bir hırsızlık ihtimaline karşı büyük risk taşıdığının altı çizildi. Yüklendiyse bile silinmesi gereken uygulamaların ismi aşağıda yer aldı. Bu uygulamaların listesi ise şu şekildeydi:

1. 3D Skin Editör for PE Minecraft

2. Auto Click Repeater

3. Essential Horoscope for Android

4. Logo Maker Pro

5. Dost: One Line Connector

6. Sound Volume Extender

7. Count Easy Calorie Calcutor