Telefonunuza gelen bu mesaja sakın kanmayın. Dolandırıcıların 'korku' oyunu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son zamanlarda artan "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı" mesajıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BU MESAJA SAKIN KANMAYIN

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Bazı cep telefonlarına gelen, "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı. Sanık olarak ifadenizi e-ifade uygulaması üzerinden veriniz" şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Kısa mesajdaki link, kullanıcıları zararlı bir uygulamanın kurulumuna yönlendirmektedir. Bu kurulumun yapılması halinde zararlı yazılımla telefonunuz ele geçirilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.