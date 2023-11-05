Telefonunuza gelen bu mesaja sakın kanmayın. Dolandırıcıların 'korku' oyunu

Her türlü yöntemi deneyen dolandırıcıların 'korku' oyunu ortaya çıktı. Yargı yoluyla panik yaratmak isteyen dolandırıcıların o mesajına karşı İletişim Başkanlığı vatandaşları uyardı.

Telefonunuza gelen bu mesaja sakın kanmayın. Dolandırıcıların 'korku' oyunu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son zamanlarda artan "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı" mesajıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BU MESAJA SAKIN KANMAYIN

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Bazı cep telefonlarına gelen, "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı. Sanık olarak ifadenizi e-ifade uygulaması üzerinden veriniz" şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Kısa mesajdaki link, kullanıcıları zararlı bir uygulamanın kurulumuna yönlendirmektedir. Bu kurulumun yapılması halinde zararlı yazılımla telefonunuz ele geçirilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.

dolandirici-mesaj.webp

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular Gündem
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular
O kırışıklıkları olanlar dikkat Sağlık
O kırışıklıkları olanlar dikkat
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı Teknoloji
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı
O besinlerden uzak durun Sağlık
O besinlerden uzak durun
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var? Magazin
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Gündem
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı Gündem
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı