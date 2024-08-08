Telefonunuzdaki bu uygulama bütün verilerinizi saniyeler içinde siliyor. Antivirüs programı sanılıp indiriliyor

Düzenleme: Kaynak: ShiftDelete
Telefonunuzdaki bu uygulama bütün verilerinizi saniyeler içinde siliyor. Antivirüs programı sanılıp indiriliyor

Yeni bir tehdit olarak ortaya çıkan BingoMod adlı kötü amaçlı uygulama, Android telefon kullanıcılarını büyük risk altına sokuyor.

Uzaktan erişim trojanı (RAT), güvenilir antivirüs uygulaması gibi görünen SMS linkleri aracılığıyla telefonlara bulaşarak kullanıcıların verilerini çalma potansiyeline sahip olarak tanımlanan bir uygulama keşfedildi.

BingoMod adı verilen bu yazılım, kurulum sırasında geniş izinler talep ederek telefonunuzdaki tüm verilere erişim sağladığı aktarıldı.

Yazılım uzmanları kullanıcıları verilen izinleri dikkatlice değerlendirmeleri ve gereksiz izinleri vermemeleri gerektiği konusunda uyardı. Uygulama bir kez aktif hale geldiğinde, kişisel bilgiler, kredi kartı detayları, banka hesapları gibi hassas verilerin tehlikeye atıldığını ifade etti.

KULLANICILARIN FARK ETMESİ ÇOK ZOR

Bu kötü amaçlı yazılımın en korkutucu özelliğinin ise, telefondaki bankacılık uygulamaları üzerinden anında büyük miktarda para transferi yapabilmesi olarak aktarıldı. Bu tür işlemler genellikle kullanıcı tarafından fark edilmesi zor olabilir ve geri alınması çok zor bir süreç olarak tanımlandı.

BingoMod kendisini WebInfo, WebSecurity, APKAppScudo gibi güvenilir isimlerle gizleyebilir ve bazı durumlarda bilinen antivirüs uygulamalarının yerine geçebilir. Bu nedenle, şüpheli bağlantılardan kaçınmak ve güvenilmeyen uygulamaları indirmemek çok önemli.

GOOGLE UYARDI

Google, BingoMod'un Google Play Store'da bulunmadığını ve kullanıcıları bu konuda uyarıldığını belirtti.

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