Telegram yeni özelliği ''Yeni bir çağ'' diyerek duyurdu

NTV'de yer alan habere göre, Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, "Hikayelerinizi profil sayfasına kaydetme özelliği, Telegram profillerini daha bilgilendirici ve renkli hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Diğer kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alınabileceğini bleirten Durov, "Yalnızca en yakın kişilerinizden daha fazla içerik keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda gruplarda veya kanal yorumlarında bağlantı kurduğunuz kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alabileceksiniz" dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ"

Hikayeler özelliğinin test aşamasının sonunda olduğu ve Temmuz ayının başında kullanıma sunulacağı belirtildi.

Ayrıca Durov, özelliğin Telegram'da yeni bir çağın habercisi olacağına ve platformun şu an olduğundan daha sosyal olmasına olanak sağlayacağına inanıyor.