Telegram yeni özelliği ''Yeni bir çağ'' diyerek duyurdu

Telegram CEO'su Pavel Durov hikayeler özelliğinin geleceğini duyurdu. Detaylar belli oldu.

Telegram yeni özelliği ''Yeni bir çağ'' diyerek duyurdu

NTV'de yer alan habere göre, Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, "Hikayelerinizi profil sayfasına kaydetme özelliği, Telegram profillerini daha bilgilendirici ve renkli hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Diğer kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alınabileceğini bleirten Durov, "Yalnızca en yakın kişilerinizden daha fazla içerik keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda gruplarda veya kanal yorumlarında bağlantı kurduğunuz kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alabileceksiniz" dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ"

Hikayeler özelliğinin test aşamasının sonunda olduğu ve Temmuz ayının başında kullanıma sunulacağı belirtildi.

Ayrıca Durov, özelliğin Telegram'da yeni bir çağın habercisi olacağına ve platformun şu an olduğundan daha sosyal olmasına olanak sağlayacağına inanıyor.

009.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Çocukları yaz hastalıklarından nasıl koruruz Sağlık
Çocukları yaz hastalıklarından nasıl koruruz
Zaten gitmemeliydi. İyi ki geri geldi. Fatih Saboviç yazdı Spor
Zaten gitmemeliydi. İyi ki geri geldi. Fatih Saboviç yazdı
Cilt kalkanı besinler hangileri Sağlık
Cilt kalkanı besinler hangileri
Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi Magazin
Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi
ABD'yi rahatsız edecek görüşme: Kremlin Putin ile Reisi görüşmesinin detaylarını duyurdu Dünya
ABD'yi rahatsız edecek görüşme: Kremlin Putin ile Reisi görüşmesinin detaylarını duyurdu
Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı Siyaset
Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi Dünya
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi