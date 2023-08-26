Telekom devi 5 bin çalışanını kovacak. Dünya ülkeleri şokta

Abc News'in haberine göre, korona virüs salgınından sonra dünya genelinde başlayan ekonomik kriz dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyaca ünlü şirketler ya iflas ediyor ya da işçi çıkartıyor.

Washington merkezli iletişim operatörü T-Mobile, 5 bin kişiyi, yani işgücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkartacağını açıkladı. Çalışanlara gönderilen e-postada CEO Michael Sievert, işten çıkarmaların önümüzdeki beş hafta içinde gerçekleşeceğini açıkladı.

CEO Michael Sievert ülke genelindeki T-Mobile çalışanlarını, özellikle de kurumsal ve arka ofis görevlerinde ve bazı teknoloji pozisyonlarında çalışanları etkileyeceğini söyledi. Perakende ve müşteri hizmetleri ekipleri kesintilerin bir parçası olmayacak.

Sievert, "Bu büyük bir değişiklik ve şirketimiz için alışılmadık bir değişiklik" diye yazdı. "Bu nedenle, öngörülebilir gelecekte şirket genelinde yeniden büyük ölçekli ek indirimler yapmayı düşünmüyoruz."

T-Mobile, üçüncü çeyrekte işten çıkarmalarla ilgili olarak yaklaşık 450 milyon dolarlık vergi öncesi ücret talep edeceğini tahmin ediyor. Perşembe günkü duyuruda, işten çıkarılan çalışanların görev süresine, minimum 60 günlük geçiş iznine, kariyer geçiş hizmetlerine ve diğer avantajlara bağlı olarak kıdem tazminatı alacakları belirtildi.

HİZMET GELİRİ 15.7 MİLYAR DOLAR

İşten çıkarmalar teknoloji sektörünün ötesinde Disney park çalışanlarını, gazeteleri ve bazı yüksek öğrenim işlerini de etkiledi.

Sievert, yaklaşan işten çıkarmalardan etkilenen T-Mobile işlerinin "Temel olarak diğer rollerin kopyası olduğunu" veya şirketteki mevcut değişikliklere ve önceliklere uymayabileceğini söyledi. Ayrıca müşteri çekme ve elde tutmanın artan maliyetlerine de dikkat çekti.

Sievert, mevcut yeniden yapılanmanın T-Mobile'ın "Kazanma stratejisine verimli bir şekilde odaklanmasını" hedeflediğini ekledi ve daha sonra şirketin yapay zeka ve diğer araçları kullanarak "Teknoloji hızında hareket etmesi" gerektiğini belirtti.

Geçen ay T-Mobile, 2022'nin aynı döneminde görülen 108 milyon dolarlık zarara kıyasla ikinci çeyrekte 2,22 milyar dolar kar bildirdi ve toplam hizmet gelirini 15,74 milyar dolar olarak açıkladı.

Bellevue, Washington merkezli şirket, rakibi Sprint'i satın aldıktan sonra 2020'de ülkenin en büyük cep telefonu servis sağlayıcılarından biri haline geldi.

Mayıs ayında T-Mobile, kısmen aktör Ryan Reynolds'a ait olan Mint Mobile'ı nakit ve nakit karşılığında satın alma planlarını da duyurdu. Ka'ena Corp.'un 1,35 milyar dolar tutarında hisse alımı.

T-Mobile hisseleri Perşembe günü öğleden sonraki işlemlerde yüzde 2 düştü.