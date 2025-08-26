Telekom devinden dev satın alma

ABD’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden AT&T, ağ kapasitesini artırmak ve rekabette öne geçmek için önemli bir adım attı. Şirket, 26 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, EchoStar’dan yaklaşık 23 milyar dolar karşılığında belirli kablosuz spektrum lisanslarını satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu dev satın alma, AT&T’nin 5G ve fiber ağ altyapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, aynı zamanda EchoStar’ın Boost Mobile markası altında kablosuz hizmet sunmasını sağlayacak bir ağ hizmetleri işbirliğini de içeriyor.

SPEKTRUM LİSANSLARI VE AĞ GÜÇLENDİRME

AT&T’nin satın aldığı spektrum lisansları, ABD genelinde 400’den fazla pazarı kapsıyor. Bu lisanslar, özellikle düşük ve orta bant spektrum varlıklarını güçlendirecek. Düşük bant spektrum, geniş kapsama alanı sağlarken, orta bant spektrum yüksek hız ve kapasite sunuyor. Bu, AT&T’nin 5G ağını daha güvenilir ve hızlı hale getirme hedefini destekliyor. Telekomünikasyon sektöründe veri kullanımının hızla artması ve kablosuz pazarın doygunluğa ulaşması, şirketleri ağ yatırımlarını artırmaya yöneltiyor. AT&T, bu satın alma ile artan talebi karşılamayı ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

ECHOSTAR İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Anlaşma, sadece spektrum lisanslarının devriyle sınırlı değil. AT&T ve EchoStar, mevcut ağ hizmetleri anlaşmasını genişleterek stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu kapsamda, EchoStar, Boost Mobile markası altında hibrit bir mobil ağ operatörü (MNO) olarak faaliyet gösterecek. AT&T ise bu operasyonda birincil ağ sağlayıcısı olacak. Bu işbirliği, EchoStar’ın kablosuz hizmet pazarındaki varlığını güçlendirirken, AT&T’nin ağ altyapısını daha etkin kullanmasına olanak tanıyacak. EchoStar hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından açılış öncesi işlemlerde %40’tan fazla değer kazanırken, AT&T hisseleri %1,5 artış gösterdi.

FİNANSAL PLANLAMA VE GELECEK HEDEFLERİ

AT&T, bu büyük satın almayı finanse etmek için eldeki nakit rezervlerini ve ek borçlanmaları kullanacağını açıkladı. Şirket, 2025 mali yılı öngörülerini koruduğunu ve bu yatırımın uzun vadeli büyüme stratejisine uygun olduğunu vurguladı. Daha önce Mayıs 2025’te Lumen Technologies’in tüketici fiber operasyonlarını 5,75 milyar dolara satın alan AT&T, fiber ve 5G ağlarına yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu hamleler, şirketin rekabetçi telekom pazarında lider konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğini gösteriyor.

SEKTÖREL ETKİLER VE BEKLENTİLER

AT&T’nin EchoStar ile yaptığı bu anlaşma, ABD telekom sektöründe dalgalanmalara yol açabilir. Artan veri talebi ve 5G teknolojisinin yaygınlaşması, operatörleri ağ kapasitelerini geliştirmeye zorluyor. Analistler, bu satın almanın AT&T’ye rekabet avantajı sağlayacağını ve özellikle kırsal bölgelerde kapsama alanını genişleteceğini öngörüyor. Öte yandan, EchoStar’ın Boost Mobile üzerinden daha güçlü bir pazar pozisyonu elde etmesi, tüketici seçeneklerini artırabilir. Bu gelişmeler, telekom sektörünün dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.