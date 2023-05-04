Telekom'un koçu için ameliyat açıklaması

Türk Telekom, Eurocup finalinden önce kaza geçiren başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Telekom'un koçu için ameliyat açıklaması

Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE ERDEM CAN'IN SON DURUMU:

"Başantrenörümüz Erdem Can'ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında yeniden bir kontrol MR çekilecek ve radyolojik bir düzelme olmaz ya da herhangi bir klinik kötüleşme olması durumunda acil boyun ameliyatı gerekebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
SKANDAL NASIL OLMUŞTU?
7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda Erdem Can yara almıştı.


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