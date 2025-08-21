Telekomünikasyon devi Telefónica hisseleri sermaye artırımı iddialarıyla çakıldı

Avrupa’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefónica, 21 Ağustos 2025’te İspanya borsasında sert bir düşüş yaşadı. Şirket hisseleri, olası bir sermaye artırımı iddialarının ortaya çıkmasının ardından yüzde 6,2 değer kaybetti. Bu gelişme, İbex 35 endeksinde de dikkat çekici bir hareketlilik yarattı.

YENİ SERMAYE HAMLESİ PLANI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Telefónica, bilançosunu güçlendirmek ve yeni stratejik adımlar atabilmek amacıyla sermaye artırımı planlıyor. Kaynaklar, şirketin farklı yatırım bankalarıyla görüşmelere başladığını ve operasyonun ana hissedarlar tarafından desteklendiğini bildirdi. Telefónica’nın en önemli hissedarları arasında İspanya devleti, CaixaBank ve Saudi Telecom (STC) bulunuyor.

ÜÇ ANA PAZAR VE STRATEJİK YÖNELİM

Marc Murtra’nın başkanlığındaki şirket, son aylarda Latin Amerika’daki bazı varlıklarını elden çıkararak faaliyetlerini üç ana pazar olan İspanya, Almanya ve Brezilya’ya yoğunlaştırdı. Olası sermaye artırımı da bu stratejiye paralel olarak planlanıyor. Ek kaynakların, yeni satın almalar ve büyüme fırsatları için kullanılacağı belirtiliyor.

HİSSELERDE YÜKSEK DALGALANMA

Telefónica hisselerindeki düşüş, şirketin geçtiğimiz günlerde son yedi yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından geldi. Nisan ayından bu yana yüzde 30’a yakın değer kazanan hisseler, bu kez yüksek işlem hacmiyle sert şekilde geriledi. Piyasadaki işlem hacmi olağan seviyelerin üç katına çıktı.

VODAFONE İHTİMALİ VE REKABET

Piyasalarda konuşulan bir diğer senaryo ise Telefónica’nın Vodafone İspanya’yı satın alma ihtimali. Londra Borsası’nda işlem gören Vodafone’un sahibi Zegona’nın hisseleri, bu beklentilerle yüzde 2’ye yakın yükseldi. Analistler, sermaye artırımının şirketin bu hamleyi gerçekleştirmesi için kritik bir adım olabileceğini vurguluyor.

YÜKSEK BORÇ VE LİKİDİTE ARAYIŞI

Uzmanlara göre, Telefónica’nın temel hedefi yalnızca büyüme değil, aynı zamanda yüksek borçluluk oranını kontrol altına almak. Yeni kaynak yaratılması, şirketin likiditesini güçlendirerek ileride yapılacak birleşme ve satın almalara hazırlık anlamına geliyor.