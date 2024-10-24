Televizyon kanallarından ortak karar! Diziler yayınlanmayacak

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası televizyon kanalları ortak bir karar aldı. Dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak.

DİZİLER EKRANLARA GELMEYECEK

Tüm TV kanallarının aldığı kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

Karar sonrası akşam kuşağı dizilerinin ekranlarda yer almadığı da görüldü.

NE OLMUŞTU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ)'ın tesislerine dün terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ'a, dün 2 terörist saldırdı. Gerçekleştirilen hain saldırıda 5 kişi şehit oldu. 22 kişi ise yaralandı.

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Taksiyle TUSAŞ tesisine gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek tesise yöneldi.

Saldırı esnasında TUSAŞ içinden patlama ve silah sesleri duyuldu.

5 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 22 KİŞİ YARALANDI

Hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralandı.