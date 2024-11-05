Televizyondaki tartışma programlarının ünlü ismi görevi bıraktı!

Televizyondaki tartışma programlarında ünlenen Merve Şebnem Oruç, sosyal medya platformu X hesabıdndan yaptığı paylaşımda, Diriliş Postası ve Aslında gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği’nden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Oruç yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla Diriliş Postası ve Aslında gazetelerindeki genel yayın yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Sayıca az ama on kaplan gücündeki çok güzel bir ekiple hiç de fena olmayan işler yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Bu tecrübeyi de hayat defterimin sayfaları arasına katmama vesile olan gazetemiz sahibi Sezai Fırat Söğüt Bey’e teşekkür ederim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Yeniden görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.