Televizyondaki tartışma programlarının ünlü ismi görevi bıraktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Televizyondaki tartışma programlarının ünlü ismi görevi bıraktı!

Diriliş Postası ve Aslında gazetesinden üst düzey ayrılık haberi geldi. 2023 yılı Mart ayından beri gazetelerin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen isim, kendi isteğiyle veda ettiğini açıkladı.

Televizyondaki tartışma programlarında ünlenen Merve Şebnem Oruç, sosyal medya platformu X hesabıdndan yaptığı paylaşımda, Diriliş Postası ve Aslında gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği’nden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Oruç yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla Diriliş Postası ve Aslında gazetelerindeki genel yayın yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Sayıca az ama on kaplan gücündeki çok güzel bir ekiple hiç de fena olmayan işler yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Bu tecrübeyi de hayat defterimin sayfaları arasına katmama vesile olan gazetemiz sahibi Sezai Fırat Söğüt Bey’e teşekkür ederim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Yeniden görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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