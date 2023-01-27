Televizyonunuz sizi izliyor olabilir. Evdeki gizli tehlike

ABD’li radyo programı sunucusu Kim Komando, televizyonların kullanıcıları izleyebileceğini ifade etti.

Bilgisayar ve telefonlardaki kameralarla, mikrofonların kayıt aldığı ve buna göre tüketici verilerini topladığı iddiası yıllardır kamuoyunda tartışılırken şimdi televizyonun da benzer bir işlevi yürüttüğü öne sürüldü.

TELEVİZYONDAN İZLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ

Birçok televizyon, kameralarla donatılıyor. Ekranı kapatmak gibi kullanışsız bir çözüm dışında bunun için yapılabilecek bir şey olmadığı belirtiliyor. Komando ise “Akıllı TV’nizin izleme özellikleriyle, özellikle Otomatik İçerik Kaydetme (ACR) ile başlayın.” açıklamalarında bulundu.

Televizyonda oynatılan her reklam, TV şovunu veya filmi tanımlayabilen bir tanıma özelliği olan ACR’ye dijital içerik platformlarının kutuları, kablolu TV ve hatta DVD ve Blu-Ray oynatıcılara dahil olarak tanımlanır.

Bu veriler, pazarlama ve hedefli reklam amaçları için toplanır ve kullanılır. Bunların hepsi çok ürkütücü geliyorsa, kapatmanız önemli olacaktır. Kesin yöntemler, televizyonun markasına bağlı olarak değişir.

TELEVİZYONDAN İZLENMEMEK İÇİN NE YAPILMALI

Büyük verinin izleme deneyiminiz üzerindeki etkisini en aza indirmek için şu adımlar uygulanabilir:

Cihazınızın üreticiye geri göndereceği verileri sınırlamak için gizlilik ayarlarınızı düzenleyin.

Ses kontrolünü devre dışı bırakın. Bu, TV’nizin uyandırma sözcüğünü veya komutları dinlemek için konuşmaları analiz etmesini engelleyebilir.

Ücretsiz uygulamalardan ve kanallardan kaçının. Reklamların ve veri toplamanın bir karışımı genellikle bunları destekler.

Akış hizmetleri ve cihazlarınızda neleri izlediğinizi düşünün.