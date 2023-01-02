Cep telefonu kullanıcıları dikkat. Zam geldi

Yeni yılın ilk zamlarından birisi telsiz kullanım ücretlerine geldi. Türk Telekom’un sayfasında yayımlanan açıklamaya göre telsiz kullanım ücreti 1 Ocak’tan itibaren 113.14 TL üzerinden alınacak.

Duyuru şu şekilde yapıldı:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2023 Yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi uyarınca; 2022 yılında 50,75 TL olarak uygulanan Telsiz Kullanım Ücreti, 2023 yılı için 113,14 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret taksitlendirilerek, faturasız ve faturalı müşterilerimizden her ay tahsil edilecektir.

Telsiz kullanım ücreti, 'telekomünikasyon hizmeti' için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararına göre her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutar belirleniyor.