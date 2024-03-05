TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4’ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / İHA
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4’ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kaza sonucu 4’ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, saat 03.00 civarında otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 4’ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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