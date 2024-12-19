TEM Otoyolu'nda iki tır kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda iki tır kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki tır, aynı yönde seyreden tıra çarptı.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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