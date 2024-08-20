TEM Otoyolu’nda kaza: İki otomobil birbirine girdi

Kaza, saat 04.00 sularında Sarıyer mevkii Edirne istikametinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücünün kullandığı 34 HKH 735 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 34 KSF 353 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikinci aracın sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin genç bir erkek olduğu ancak üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle köprünün üç şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cenazenin kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafik polislerinin kontrolünde yol kademeli olarak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.