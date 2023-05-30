TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü

İstanbul Ümraniye’de seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü

Ümraniye TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında, seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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(Kaynak: DHA)

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