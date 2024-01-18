TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda otomobil yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul otomobil, arıza dolayısıyla yol kenarına bırakılan kamyon damperine çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde TEM Otoyolu’nda Tekstilkent yönünde ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki otomobil, aksında meydana gelen arıza sonrası yol kenarına bırakılan kamyonun damperine çarptı.

Kaza sonrası sürücü Ebubekir C. ile yolcu konumundaki Melisa Ç. ve Sılan Nur Salman hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan kişilerden Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç. ise sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik sıkışıklığı oluştu.

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