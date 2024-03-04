TEM Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin tavanı koptu. 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin tavanı koptu. 1 ölü, 2 yaralı
TEM Otoyolu’nda TIR’a arkadan hızla çarpan otomobilin tavanı koptu. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine doğru seyir halinde giden O.U.’nun kullandığı SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde giden M.A.’nın kullandığı 15 ACS 136 plakalı Daf marka tırın dorsesine arkadan hızla çarptı.

OTOMOBİLİN TAVANI KOPTU

Çarpmanın etkisiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Sürücü O.U., sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki S.Ç. isimli yolcular otomobilin içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile otomobilin içinden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Serdar Küçük ise sağlık ekiplerinin ambulans içerisinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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S.Ç. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğunu tespit etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

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