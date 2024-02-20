TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde, saat 14.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 34 ECL 785 plakalı araç ile 42 AIH 822 plakalı tır kazaya karışırken, o esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki 34 ZT 3293 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kaza sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarılırken, ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.