TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu

Olay, TEM Otoyolu yanyol Güvercintepe istikametinde Olimpiyat Stadı mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 FAY 361 Plakalı TIR şoförü yan yolda seyir halindeyken TIR'ın dorsesinde bulunan mermerler virajı dönerken yola düştü. 3 şeritli yolun tamamı mermer parçalarıyla kaplanırken araç sürücüleri yolda güçlükle ilerledi.

Bazı motosiklet sürücüleri ise mermer kaplı yolda düşmemek için büyük çaba sarf etti. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken yoldaki mermer parçaları bir su tankerinin tekerleğini patlattı.İBB'ye bağlı yol bakım ekipleri yolda bulunan mermer parçalarını kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.Lastiği patlayan su tankerinin şoförü Mustafa Tiryaki "Yola mermer düşmüş. Ben aracımla üzerinden geçerken lastiğimi patlattı mermer parçaları. Lastikleri 2 gün önce takmıştım. Mağdur oldum" diye konuştum.