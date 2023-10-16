Temassız kart kullanıcılarına ders niteliğinde olay

Temassız kart kullananlar yanı yanınıza bu şekilde yaklaşanlara karşı dikkatli olun. Avcılar'da yaşanan olay adeta ders niteliğinde. Adli Bilişim Uzmanı uyardı...

Temassız kart kullanıcılarına ders niteliğinde olay

İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir markete çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı.

5 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Bu sırada Duman’ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair uyarı mesajı geldi.

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Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini gören genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli ‘şüpheli işlem’ başvurusu oluşturdu.

Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü.

Özgür Duman’ın babası Ramazan Duman, market kasasında dururken cuma günü aynı kişi tekrar geldi. Aradıkları kişinin tekrar geldiğini fark eden Duman, şüpheliden çantasını açmasını istedi.

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Şüphelinin çantasından pos cihazı çıkınca Duman, polise de haber verdi. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bununla aldığını ifade eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi.

Ramazan Duman, yabancı uyruklu bu kişinin teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi.

UZMANI UYARDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi incelemesini sürdürürken, Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu olayda 'NFC' teknolojisi kullanıldığını belirtti. NFC teknolojisi kullanılarak kablosuz bağlantı ile cihazlar arasında kurulan bağlantılarla kredi kartlarından para çalındığını dile getiren Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor. Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın. Bu durumda sizden izinsiz çekim mümkün değil" dedi.

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