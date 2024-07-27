TEM'de 3 Kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

Kaynak: İHA
TEM'de 3 Kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından minibüs sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Kurtköy mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı Volkswagen marka panelvan, Ercan Eroğlu hakimiyetindeki Ford marka 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan İrem Eroğlu (15), annesi Meryem Eroğlu ve Mustafa Çatak hayatını kaybetti, 2 kişi ve minibüs sürücüsü yaralandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Zafer T., bugün Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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